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Александр Гацкан записался на тренерские курсы

В молдавском городе Вадул-луй-Водэ стартовали XIX Курсы подготовки тренеров на лицензию УЕФА в категории Б, сообщает moldfootball.com.

На курсы, который пройдут в шесть этапов, записались 29 кандидатов, среди которых немало нынешних и бывших игроков сборной Молдовы: Александр Антонюк, Денис Калинков, Александр Гацкан, Кэтэлин Карп, Илие Чебану, Евгний Чеботару, Андрей Кожокарь, Александр Дедов, Максим Михалев, Петр Раку, Игорь Пикущак, Евгений Сидоренко и другие.
Теги: Гацкан
Сегодня, 16:01
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