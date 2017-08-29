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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Минкомсвязи планирует выдать до трех миллионов FAN ID к ЧМ-2018
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ планирует выдать от 2,5 до 3 млн паспортов болельщика ЧМ-2018. Об этом welcome2018.com сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.
"На Кубке Конфедераций мы выдали порядка 450 тысяч паспортов болельщика, из них процентов 90 - российские болельщики, соответственно 10 - иностранцы. Иностранные заявки поступали из почти 100 стран мира. К Чемпионату мира мы ожидаем выдать 2,5-3 млн паспортов. Рассчитываем, что на мировом первенстве соотношение болельщиков будет 70 на 30", - сообщил Черненко.
"На Кубке Конфедераций мы выдали порядка 450 тысяч паспортов болельщика, из них процентов 90 - российские болельщики, соответственно 10 - иностранцы. Иностранные заявки поступали из почти 100 стран мира. К Чемпионату мира мы ожидаем выдать 2,5-3 млн паспортов. Рассчитываем, что на мировом первенстве соотношение болельщиков будет 70 на 30", - сообщил Черненко.
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