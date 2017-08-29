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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Глава РЖД заявил о готовности компании к ЧМ-2018
Компания "Российские железные дороги" полностью готова к перевозке болельщиков во время ЧМ-2018, заверил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева глава РЖД Олег Белозеров, сообщает ТАСС.
"Мы считаем, что к перевозкам (болельщиков на чемпионате мира по футболу) мы технически на сегодняшний день уже готовы", - заявил Белозеров. Он напомнил, что во время летнего Кубка конфедераций по футболу РЖД перевезли более 600 тыс. болельщиков.
"Отработали схему - схема надежная, удобная, от болельщиков получили большое количество хороших отзывов", - заметил глава РЖД.
Он утвердительно ответил на вопрос председателя правительства, можно ли будет использовать эту схему во время предстоящего чемпионата мира.
"Мы считаем, что к перевозкам (болельщиков на чемпионате мира по футболу) мы технически на сегодняшний день уже готовы", - заявил Белозеров. Он напомнил, что во время летнего Кубка конфедераций по футболу РЖД перевезли более 600 тыс. болельщиков.
"Отработали схему - схема надежная, удобная, от болельщиков получили большое количество хороших отзывов", - заметил глава РЖД.
Он утвердительно ответил на вопрос председателя правительства, можно ли будет использовать эту схему во время предстоящего чемпионата мира.
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