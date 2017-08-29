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Глава РЖД заявил о готовности компании к ЧМ-2018

Компания "Российские железные дороги" полностью готова к перевозке болельщиков во время ЧМ-2018, заверил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева глава РЖД Олег Белозеров, сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что к перевозкам (болельщиков на чемпионате мира по футболу) мы технически на сегодняшний день уже готовы", - заявил Белозеров. Он напомнил, что во время летнего Кубка конфедераций по футболу РЖД перевезли более 600 тыс. болельщиков.

"Отработали схему - схема надежная, удобная, от болельщиков получили большое количество хороших отзывов", - заметил глава РЖД.

Он утвердительно ответил на вопрос председателя правительства, можно ли будет использовать эту схему во время предстоящего чемпионата мира.
Сегодня, 16:28
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