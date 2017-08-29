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Валерий Шанцев: количество мест проживания в Нижнем Новгороде перед ЧМ нужно увеличить на 1000

Количество мест проживания в гостиницах Нижнего Новгорода и области перед приездом болельщиков на чемпионат мира 2018 года нужно увеличить на тысячу. Об этом губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил ТАСС.

"Есть вопросы о том, чтобы создать необходимое количество мест размещения. Правда, точно еще никто не знает, сколько будет гостей, потому что наш город, наверно, самый ближний к Москве, и дорога до Москвы составляет 3 часа 20 минут. Я думаю, что многие болельщики все-таки осядут в Москве и будут приезжать на игру и обратно, потому что платить за гостиницу будет накладно. Мы рассчитываем, что нам нужно увеличить количество мест проживания на тысячу, сейчас мы уже увеличили на 800", - рассказал глава региона.

Как отметил Шанцев, гостиницы будут предоставлены разные - от двух-трех звезд до пяти. Так, в сентябре в Нижнем Новгороде будет введена в эксплуатацию пятизвездочная гостиница.
Сегодня, 16:38
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