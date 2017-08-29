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Эксплуатация "Лужников" будет обходиться в 1-1,2 миллиарда рублей

Эксплуатация Большой спортивной арены (БСА) "Лужники" потребует 1-1,2 млрд рублей в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

"[Эксплуатация будет стоить] Примерно 1,1-1,2 млрд рублей. Инфраструктура "Лужников" предполагает, что бизнес будет сбалансирован. Объекты будут развиваться, а не обречены на разрушение", - цитирует Горбенко ТАСС.

Реконструкция "Лужников" была закончена в мае 2017 года, теперь вместимость стадиона составляет 81 тыс. зрителей.

"Стоимость одного места - около пяти тысячи долларов, это один из самых низких показателей для таких стадионов", - отметил, в свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Вчера, 22:10
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№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Вчера, 23:49) #
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Ну кто первый про народные деньги скажет?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№1 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:03) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
anguished


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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