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Алексей Сорокин: думаю, переговоры по телеправам на ЧМ-2018 завершатся даже раньше, чем в конце года

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что вопрос о покупке российскими телеканалами прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года будет решен до конца текущего года.

"Стороны, которыми являются ФИФА и российские каналы, понимают обоюдную важность скорейшего достижения соглашения. Это необходимо и той, и другой стороне. Каналы заинтересованы в продаже рекламного времени и компенсации затрат, ФИФА - в раскрутке самого чемпионата мира. Здесь нет никаких противоречий, все должно быть решено как можно скорее.

Думаю, переговоры завершатся даже раньше, чем в конце года. Воля сторон есть, никто не намерен искусственно затягивать процесс. Это исключительно коммерческие переговоры, и не надо искать здесь какую-то подоплеку", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Вчера, 22:22
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