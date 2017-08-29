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В мэрии Москвы надеются, что Лионель Месси захочет играть в "Лужниках"

Стадион "Лужники" в Москве полностью готов к проведению соревнований, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Лужники" полностью построены и готовы к проведению соревнований. Сейчас мы заканчиваем внешний периметр безопасности. Мы сдадим его досрочно, до конца этого года", - цитирует Собянина ТАСС.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко, в ноябре в "Лужниках" планируется провести контрольную встречу с аргентинцами. "В ноябре планируется тестовый матч с командой Аргентины. Надеемся, что приедет [Лионель] Месси, увидит хороший стадион и скажет: "Я хочу здесь играть", - отметил Горбенко.
Теги: Месси Сборная России Сборная Аргентины
Вчера, 23:08
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ключевой вопрос - газон на Луже теперь постоянно будет натуральным? Или как всегда?
Регистрация: 19.03.2010
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