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На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде установили второе табло

На калининградском стадионе ЧМ-2018 установили второе информационное табло. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин". Первый из двух экранов был смонтирован две недели назад.

В здании стадиона продолжаются работы по прокладке инженерных коммуникаций. Ориентировочная строительная готовность арены составляет около 80 процентов.

35-тысячный "Стадион Калининград" строится на Октябрьском острове в центре города. Строительные работы будут завершены в декабре 2017 года.
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