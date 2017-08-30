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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Черышев провел футбольный урок в детском лагере
Посол Нижнего Новгорода как города-организатора ЧМ-2018 Дмитрий Черышев провел футбольный урок для детей оздоровительного лагеря "Лазурный". Об этом welcome2018.com сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Бывший тренер испанской "Севильи" провел теоретическое занятие и тренировку с мячом. В уроке приняли участие 580 детей. Все они получили сувениры с символикой Чемпионата мира: блокноты, ручки, магниты и футболки. Также Черышев наградил победителей всех спортивных соревнований, которые прошли в лагере в течение смены.
Бывший тренер испанской "Севильи" провел теоретическое занятие и тренировку с мячом. В уроке приняли участие 580 детей. Все они получили сувениры с символикой Чемпионата мира: блокноты, ручки, магниты и футболки. Также Черышев наградил победителей всех спортивных соревнований, которые прошли в лагере в течение смены.
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