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Дмитрий Черышев провел футбольный урок в детском лагере

Посол Нижнего Новгорода как города-организатора ЧМ-2018 Дмитрий Черышев провел футбольный урок для детей оздоровительного лагеря "Лазурный". Об этом welcome2018.com сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Бывший тренер испанской "Севильи" провел теоретическое занятие и тренировку с мячом. В уроке приняли участие 580 детей. Все они получили сувениры с символикой Чемпионата мира: блокноты, ручки, магниты и футболки. Также Черышев наградил победителей всех спортивных соревнований, которые прошли в лагере в течение смены.
Теги: Черышев
Сегодня, 17:27
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