Суарес и Месси поддержат заявку Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030

Нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси выступят в поддержку заявки Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030.Оба футболиста с подачи президента Федерации футбола Уругвая Вильмара Вальдеса наденут футболки, образующие число 2030.Матч отборочного турнира к ЧМ-2018 между Уругваем и Аргентиной пройдет 1 сентября.Напомним, что первый чемпионат мира прошел в 1930 году в Уругвае.