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Суарес и Месси поддержат заявку Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030

Нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Лионель Месси выступят в поддержку заявки Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030.

Оба футболиста с подачи президента Федерации футбола Уругвая Вильмара Вальдеса наденут футболки, образующие число 2030.

Матч отборочного турнира к ЧМ-2018 между Уругваем и Аргентиной пройдет 1 сентября.

Напомним, что первый чемпионат мира прошел в 1930 году в Уругвае.

Sports.ru
Теги: Суарес Месси
Вчера, 23:42
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№1 Написал: Витя горшков (Вчера, 23:53) #
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Народ, недавно жена пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://1dl.jw1.ru
Регистрация: 30.08.2017
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