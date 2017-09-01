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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Суд Москвы запретил болельщику 6 лет посещать матчи за использование пиротехники
Суд в Москве запретил футбольному болельщику шесть лет посещать матчи за использование пиротехнических изделий во время встречи чемпионата России. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 22-летний москвич на матче скрывал свое лицо, всячески маскировался, а по окончании встречи сразу же покинул территорию стадиона.
При нем были обнаружены и изъяты шесть петард, два файера и одна заряженная ракетница. В отношении задержанного составлены административные материалы по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований") и ч. 2 ст. 20.31 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований").
"Постановлением Тушинского районного суда Москвы за совершение правонарушений мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на шесть лет", - сообщила Волк ТАСС.
При нем были обнаружены и изъяты шесть петард, два файера и одна заряженная ракетница. В отношении задержанного составлены административные материалы по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований") и ч. 2 ст. 20.31 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований").
"Постановлением Тушинского районного суда Москвы за совершение правонарушений мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на шесть лет", - сообщила Волк ТАСС.
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