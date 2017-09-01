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Недостроенную телебашню в Екатеринбурге демонтируют к ЧМ-2018

Один из самых известных долгостроев Екатеринбурга - недостроенную телебашню - планируют демонтировать перед ЧМ-2018. Об этом welcome2018.com сообщил Андрей Козицын, гендиректор Уральской горно-металлургической компании, которая планирует построить на месте телебашни ледовый дворец.

"Там нет ничего от телебашни, стоит странное бетонное сооружение, которое, в моем понимании, не очень симпатично представляет наш город, тем более в преддверии Чемпионата мира по футболу, - сказал Козициын. - Принято решение о демонтаже, до чемпионата мира постараемся ее убрать. На территории, где стоит недостроенная телебашня, будет построена ледовая арена с размещением 12 тысяч зрителей. До конца года будет разработана концепция строительство объекта, техусловия, начало проектирования со следующего года, когда все процедуры будут завершены начнем строить".

Недостроенная телебашня высотой 361 метр расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов города. Туда планировалось перенести все городские телерадиокоммуникации. Строительство телебашни началось в 1983 году, активно велось до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств. В апреле 2013 года недостроенная телебашня была исключена из перечня федеральных стратегических объектов и передана в собственность Свердловской области.
Сегодня, 16:18
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