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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бородюк: моменты, которые мы создали, нужно было забивать
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал матч отборочного цикла ЧМ-2018 против Черногории (0:3).
— Проиграли очень хорошей, организованной команде. Нам не удалось реализовать то, что мы задумывали. Стандартные положения — отдельная тема, это наш бич. Те моменты, которые мы создавали, нужно было реализовывать. Команда Черногории не с проста бьется за выход на чемпионат мира. Нам предстоит проделать много работы в плане индивидуального мастерства. Стандартные положения — 60% от всех голов, и тут мы уступили.
— По какому принципу отбираются игроки в сборную? Шомко выпадает, Куат упускает моменты. Чувствуется, что игроки не понимают друг друга.
— Это лучшие футболисты, которые играют в премьер-лиге. В отдельных эпизодах мы смотрелись неплохо. Два мяча были пропущены со стандартов. Недопонимание игроков, возможно, берет свое начало в области психологии. Нет уверенности в себе. Многие из футболистов команды Черногории играют зарубежом, у них есть опыт игры на международном уровне, нашим игрокам этого не хватает. Плюс мы не реализовали свои моменты. На данный момент это лучшие игроки Казахстана.
— В первом тайме было минимум два момента, во втором — Куат не использовал несколько моментов? Как решить эту ситуацию? Может стоило выпустить высокорослого форварда во втором тайме?
— Те моменты, которые мы создали, нужно было забивать. Будем отрабатывать на тренировках. Команда должна закаляться в матчах с таким сильным соперником. Можно было выпустить нападающего. Но после ухода Жукова возникали определенные проблемы. Жуков и Куат взаимодополняют друг друга. Мы не хотели нарушать этот баланс. Их голкипер играл хорошо на выходах, защитники хорошо располагались в штрафной площади и пресекали все наши прострелы. Не было у нас и последнего паса. В действиях игроков чувствуется неуверенность в себе — что мы можем реализовать момент.
KazFootball.kz
— Проиграли очень хорошей, организованной команде. Нам не удалось реализовать то, что мы задумывали. Стандартные положения — отдельная тема, это наш бич. Те моменты, которые мы создавали, нужно было реализовывать. Команда Черногории не с проста бьется за выход на чемпионат мира. Нам предстоит проделать много работы в плане индивидуального мастерства. Стандартные положения — 60% от всех голов, и тут мы уступили.
— По какому принципу отбираются игроки в сборную? Шомко выпадает, Куат упускает моменты. Чувствуется, что игроки не понимают друг друга.
— Это лучшие футболисты, которые играют в премьер-лиге. В отдельных эпизодах мы смотрелись неплохо. Два мяча были пропущены со стандартов. Недопонимание игроков, возможно, берет свое начало в области психологии. Нет уверенности в себе. Многие из футболистов команды Черногории играют зарубежом, у них есть опыт игры на международном уровне, нашим игрокам этого не хватает. Плюс мы не реализовали свои моменты. На данный момент это лучшие игроки Казахстана.
— В первом тайме было минимум два момента, во втором — Куат не использовал несколько моментов? Как решить эту ситуацию? Может стоило выпустить высокорослого форварда во втором тайме?
— Те моменты, которые мы создали, нужно было забивать. Будем отрабатывать на тренировках. Команда должна закаляться в матчах с таким сильным соперником. Можно было выпустить нападающего. Но после ухода Жукова возникали определенные проблемы. Жуков и Куат взаимодополняют друг друга. Мы не хотели нарушать этот баланс. Их голкипер играл хорошо на выходах, защитники хорошо располагались в штрафной площади и пресекали все наши прострелы. Не было у нас и последнего паса. В действиях игроков чувствуется неуверенность в себе — что мы можем реализовать момент.
KazFootball.kz
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