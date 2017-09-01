Александр Бородюк: моменты, которые мы создали, нужно было забивать

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал матч отборочного цикла ЧМ-2018 против Черногории (0:3).— Проиграли очень хорошей, организованной команде. Нам не удалось реализовать то, что мы задумывали. Стандартные положения — отдельная тема, это наш бич. Те моменты, которые мы создавали, нужно было реализовывать. Команда Черногории не с проста бьется за выход на чемпионат мира. Нам предстоит проделать много работы в плане индивидуального мастерства. Стандартные положения — 60% от всех голов, и тут мы уступили.— Это лучшие футболисты, которые играют в премьер-лиге. В отдельных эпизодах мы смотрелись неплохо. Два мяча были пропущены со стандартов. Недопонимание игроков, возможно, берет свое начало в области психологии. Нет уверенности в себе. Многие из футболистов команды Черногории играют зарубежом, у них есть опыт игры на международном уровне, нашим игрокам этого не хватает. Плюс мы не реализовали свои моменты. На данный момент это лучшие игроки Казахстана.— Те моменты, которые мы создали, нужно было забивать. Будем отрабатывать на тренировках. Команда должна закаляться в матчах с таким сильным соперником. Можно было выпустить нападающего. Но после ухода Жукова возникали определенные проблемы. Жуков и Куат взаимодополняют друг друга. Мы не хотели нарушать этот баланс. Их голкипер играл хорошо на выходах, защитники хорошо располагались в штрафной площади и пресекали все наши прострелы. Не было у нас и последнего паса. В действиях игроков чувствуется неуверенность в себе — что мы можем реализовать момент.