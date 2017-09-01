Роман Муртазаев: оправданий нет, допустили грубейшие ошибки

Нападающий национальной сборной Казахстана Роман Муртазаев прокомментировал матч отборочного цикла ЧМ-2018 против Черногории (0:3).— Допустили грубейшие ошибки, пропустили три гола. Настраивались на соперника, пытались создать давление в матче. Получилось так, что проиграли этот поединок. Оправданий нет, допустили грубейшие ошибки.— Да нет, я бы так не сказал. После первого гола команда начала играть по-другому, более раскованно. Старались отыграть этот мяч. Но, получилось так, как получилось... Тяжело сейчас об этом говорить.— Не нужно допускать грубых ошибок. Настрой должен быть таким, каким был на эту игру. Конечно же, обидно и неприятно, но нам надо поскорее забыть этот матч против Черногории. Жизнь такова, но надо работать и стремиться к лучшему. Дай Бог, в будущем все получится!