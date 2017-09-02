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Альваро Мората: играть против Кьеллини - это все равно что попасть в клетку к горилле

Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2018 против команды Италии (Начало – сегодня в 21.45 мск).

"Кто доставляет мне больше всего проблем, так это Кьеллини. Играть против него - это все равно что попасть в клетку к горилле и пытаться отобрать у нее еду. Хотя, кажется, пару раз мне все-таки удалось забить команде Джорджо.

У него невозможно выиграть единоборство, если он играет против тебя один в один в штрафной или просто применяет персональную опеку. От него нужно только оторваться на пару метров, чтобы Кьеллини уже не мог тебя догнать, иначе играть очень сложно.

Буффон - инопланетянин. Мне кажется, они с Касильясом - два лучших вратаря в истории. Даже если у них уже нет той силы и ловкости, они давят на нападающих своим авторитетом", - передает слова Мораты "Sports.ru" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Мората Кьеллини Сборная Испании
Сегодня, 10:57
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