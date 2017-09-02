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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Задолженность РФС сокращена до 93,8 млн рублей
Задолженность Российского футбольного союза (РФС) к погашению в результате реализаций мероприятий по реструктуризации и привлечения партнеров и спонсоров сократилась до 93,8 млн рублей, сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
Общая сумма кредиторской задолженности на 2 сентября 2015 года составляла 2,581 млрд.
"Нам удалось стабилизировать экономическую ситуацию, а финансовое оздоровление - одна из центральных задач", - сказал он.
Мутко отметил, что к РФС вернулись спонсоры, которые когда-то уходили - это НОВАТЭК, "Мегафон" и "Норильский никель".
"В 2015 году мы начали сотрудничество с Росбанком и Гослото, которые поддерживают программы РФС по массовому и детско-юношескому футболу. Независимый аудит показал, что теперь РФС больше ничего не угрожает", - заявил президент РФС.
Доходы РФС от сотрудничества со спонсорами и партнерами в 2015 году составили 1,139 млрд рублей, в 2016-м - 1,325 млрд, в 2017-м - 1,434 млрд.
Общая сумма кредиторской задолженности на 2 сентября 2015 года составляла 2,581 млрд.
"Нам удалось стабилизировать экономическую ситуацию, а финансовое оздоровление - одна из центральных задач", - сказал он.
Мутко отметил, что к РФС вернулись спонсоры, которые когда-то уходили - это НОВАТЭК, "Мегафон" и "Норильский никель".
"В 2015 году мы начали сотрудничество с Росбанком и Гослото, которые поддерживают программы РФС по массовому и детско-юношескому футболу. Независимый аудит показал, что теперь РФС больше ничего не угрожает", - заявил президент РФС.
Доходы РФС от сотрудничества со спонсорами и партнерами в 2015 году составили 1,139 млрд рублей, в 2016-м - 1,325 млрд, в 2017-м - 1,434 млрд.
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