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"Лужники" после реконструкции откроют 9 сентября

Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко рассказал о дате открытия стадиона "Лужники".

- Рассматриваем вопрос открытия "Лужников" матчем национальной команды.

- Будет ли торжественная церемония открытия "Лужников"?

- Сергей Семенович Собянин и правительство Москвы стараются пафосных праздников не делать. Стадион готов, идет благоустройство территории, ко Дню города большинство работ будет завершено.

9 сентября в "Лужниках" будет запущен тур Кубка мира. Если все будет благополучно, то это формально будет открытие "Лужников" как спортивного объекта, – сказал Мутко.

ТАСС
Теги: Мутко
Сегодня, 17:28
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Интересно, а кто на нём будет играть. москвичи все со стадионами?
Позарится может только спартак, предпочитая своему сараю Лужники, но тогда встанет вопрос посещаемости, чем команда Федуна не может похвастаться, они и свой то не заполняют?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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