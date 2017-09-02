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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Лужники" после реконструкции откроют 9 сентября
Вице-премьер РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко рассказал о дате открытия стадиона "Лужники".
- Рассматриваем вопрос открытия "Лужников" матчем национальной команды.
- Будет ли торжественная церемония открытия "Лужников"?
- Сергей Семенович Собянин и правительство Москвы стараются пафосных праздников не делать. Стадион готов, идет благоустройство территории, ко Дню города большинство работ будет завершено.
9 сентября в "Лужниках" будет запущен тур Кубка мира. Если все будет благополучно, то это формально будет открытие "Лужников" как спортивного объекта, – сказал Мутко.
ТАСС
- Рассматриваем вопрос открытия "Лужников" матчем национальной команды.
- Будет ли торжественная церемония открытия "Лужников"?
- Сергей Семенович Собянин и правительство Москвы стараются пафосных праздников не делать. Стадион готов, идет благоустройство территории, ко Дню города большинство работ будет завершено.
9 сентября в "Лужниках" будет запущен тур Кубка мира. Если все будет благополучно, то это формально будет открытие "Лужников" как спортивного объекта, – сказал Мутко.
ТАСС
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