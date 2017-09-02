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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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РФС имеет договоренности о товарищеских играх с Испанией, Италией и Францией
Российский футбольный союз (РФС) имеет договоренности о проведении товарищеских матчей с командами Испании и Италии, рассказал вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
"С ноябрьскими соперниками пока нет определенности, потому что непонятно, кто будет играть в стыковых матчах, а кто - нет. Например, у нас есть договоренности и с Испанией, и с Италией. А они играют в одной отборочной группе, и мы вынуждены ждать, кто в итоге будет первым, а кто - вторым. Одна из команд выйдет на чемпионат мира напрямую, а другой придется сыграть в ноябре в стыковых матчах", - цитирует Мутко ТАСС.
Ранее сообщалось, что контракт между РФС и Французской федерацией футбола предусматривает проведение ответного товарищеского матча между сборными России и Франции. Первый состоялся в Сен-Дени в марте 2016 года и завершился победой французов со счетом 4:2. На вопрос, состоится ли ответный матч, Мутко ответил: "Матч планируется в марте. Договоренность есть".
"С ноябрьскими соперниками пока нет определенности, потому что непонятно, кто будет играть в стыковых матчах, а кто - нет. Например, у нас есть договоренности и с Испанией, и с Италией. А они играют в одной отборочной группе, и мы вынуждены ждать, кто в итоге будет первым, а кто - вторым. Одна из команд выйдет на чемпионат мира напрямую, а другой придется сыграть в ноябре в стыковых матчах", - цитирует Мутко ТАСС.
Ранее сообщалось, что контракт между РФС и Французской федерацией футбола предусматривает проведение ответного товарищеского матча между сборными России и Франции. Первый состоялся в Сен-Дени в марте 2016 года и завершился победой французов со счетом 4:2. На вопрос, состоится ли ответный матч, Мутко ответил: "Матч планируется в марте. Договоренность есть".
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