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РФС имеет договоренности о товарищеских играх с Испанией, Италией и Францией

Российский футбольный союз (РФС) имеет договоренности о проведении товарищеских матчей с командами Испании и Италии, рассказал вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"С ноябрьскими соперниками пока нет определенности, потому что непонятно, кто будет играть в стыковых матчах, а кто - нет. Например, у нас есть договоренности и с Испанией, и с Италией. А они играют в одной отборочной группе, и мы вынуждены ждать, кто в итоге будет первым, а кто - вторым. Одна из команд выйдет на чемпионат мира напрямую, а другой придется сыграть в ноябре в стыковых матчах", - цитирует Мутко ТАСС.

Ранее сообщалось, что контракт между РФС и Французской федерацией футбола предусматривает проведение ответного товарищеского матча между сборными России и Франции. Первый состоялся в Сен-Дени в марте 2016 года и завершился победой французов со счетом 4:2. На вопрос, состоится ли ответный матч, Мутко ответил: "Матч планируется в марте. Договоренность есть".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 18:07
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№2 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Супер новость.
3 ведра просера,если эти ребята согласятся нас раскатать.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зачем так много позора?
Регистрация: 8.08.2016
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