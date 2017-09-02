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Виталий Мутко: президент РФС должен быть освобожденным, но совмещение до ЧМ-2018 разумно

Президент РФС в идеале должен быть освобожден от других должностей, однако совмещение постов в преддверии чемпионата мира 2018 года является разумным шагом, заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Конечно, это [совмещение] крайне сложно, и, наверное, такому виду спорта, как футбол, это не нужно. Уровень футбола в стране мы оцениваем только по выступлениям сборной и клубов на международной арене. Между тем РФС - это огромное хозяйство: три лиги, 83 региональных федераций, 10 межрегиональных объединений. Плюс это женский футбол, мини-футбол, пляжный футбол, массовый футбол, сейчас взялись за киберфутбол; в России регулярно играют в футбол где-то 2,6 миллиона человек.

Футбол - это такая вещь, которой нужно заниматься на постоянной основе, заниматься по-крупному. Первое лицо в таком виде спорта, как футбол, должно быть освобождено от других должностей. Времени, конечно, мало, но я уделяю внимание футболу постоянно. Считаю, что до чемпионата мира - это разумно", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 18:20
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№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
...Первое лицо в таком виде спорта, как футбол, должно быть освобождено от других должностей.
Видимо гонят из вице..., станет первым лицом... ***, ну почему мы...иди за Слуцким..
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
«Челси»
ВМ,дело говоришь,освободи все должности.Иди на пенсию.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
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