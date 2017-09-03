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Мирча Луческу: Украина выиграла заслуженно, но судьям следовало извиниться за ошибки

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал поражение от сборной Украины (0:2) в отборочном матче ЧМ-2018.

"Сборная Украины хорошо владеет мячом, мы это понимали и обязаны были сыграть более сконцентрировано. Должен отметить, что сборная Украины собрана из двух команд, в то время как у нас в команде игроки из 10 разных клубов. Кроме того, украинцы уже провели несколько матчей в подобном составе и были лучше готовы к этому матчу.

Не отрицаю, что Украина сегодня играла хорошо, но первый мяч был забит из офсайда, второй – после того, как мяч ушел в аут. Конечно, я не отрицаю, что если бы не было этих двух моментов, то они могли бы забить еще, но и должен был быть пенальти в ворота Украины.

У нас еще три игры впереди. Понимаю, что нашей команде необходимо время. У нас есть состав, у которого большой потенциал и который может достичь успеха.

Я показывал судье, что он ошибся в обоих забитых мячах Украины, и они по крайней мере должны были извиниться за это. Потому что эти моменты дали преимущество Украине. Но еще раз подчеркну, что Украина выиграла заслуженно", - цитирует Луческу "Комсомольская правда в Украине".
Теги: Луческу Сборная Турции Сборная Украины
Сегодня, 09:04
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№7 Написал: trent (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фу млять, опять бомжовые сопли....


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
С возвращением дедушки!!!
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 10:42) #
  • -1
  •  (1)
online

А кто то ожидал другого комментария ?
Регистрация: 2.03.2017
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Опять заныл...


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот она зенитовская школа. Работает даже в Турции smiley
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 10:13) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
верните цыгана в зеньку smile
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:07) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цыган везде и всегда щемят? Ищи причину в себе, старый.

Цыган во главе турецкого войска - что может быть мерзопакостнее? Только еврей во главе хохляцкой орды.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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