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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мирча Луческу: Украина выиграла заслуженно, но судьям следовало извиниться за ошибки
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал поражение от сборной Украины (0:2) в отборочном матче ЧМ-2018.
"Сборная Украины хорошо владеет мячом, мы это понимали и обязаны были сыграть более сконцентрировано. Должен отметить, что сборная Украины собрана из двух команд, в то время как у нас в команде игроки из 10 разных клубов. Кроме того, украинцы уже провели несколько матчей в подобном составе и были лучше готовы к этому матчу.
Не отрицаю, что Украина сегодня играла хорошо, но первый мяч был забит из офсайда, второй – после того, как мяч ушел в аут. Конечно, я не отрицаю, что если бы не было этих двух моментов, то они могли бы забить еще, но и должен был быть пенальти в ворота Украины.
У нас еще три игры впереди. Понимаю, что нашей команде необходимо время. У нас есть состав, у которого большой потенциал и который может достичь успеха.
Я показывал судье, что он ошибся в обоих забитых мячах Украины, и они по крайней мере должны были извиниться за это. Потому что эти моменты дали преимущество Украине. Но еще раз подчеркну, что Украина выиграла заслуженно", - цитирует Луческу "Комсомольская правда в Украине".
"Сборная Украины хорошо владеет мячом, мы это понимали и обязаны были сыграть более сконцентрировано. Должен отметить, что сборная Украины собрана из двух команд, в то время как у нас в команде игроки из 10 разных клубов. Кроме того, украинцы уже провели несколько матчей в подобном составе и были лучше готовы к этому матчу.
Не отрицаю, что Украина сегодня играла хорошо, но первый мяч был забит из офсайда, второй – после того, как мяч ушел в аут. Конечно, я не отрицаю, что если бы не было этих двух моментов, то они могли бы забить еще, но и должен был быть пенальти в ворота Украины.
У нас еще три игры впереди. Понимаю, что нашей команде необходимо время. У нас есть состав, у которого большой потенциал и который может достичь успеха.
Я показывал судье, что он ошибся в обоих забитых мячах Украины, и они по крайней мере должны были извиниться за это. Потому что эти моменты дали преимущество Украине. Но еще раз подчеркну, что Украина выиграла заслуженно", - цитирует Луческу "Комсомольская правда в Украине".
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