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Андрей Ярмоленко: переживаю хороший момент в карьере

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, оформивший дубль в матче квалификации ЧМ-2018 с Турцией (2:0), поделился впечатлениями об игре.

"Только что сказал ребятам, что это, вероятно, лучшая игра в отборочном цикле ЧМ-2018. Во второй тайме мы играли по счету, преимущество в два гола позволило нам отойти назад и мы провели много хороших контратак.

Мы реализовали моменты и выполнили план на игру. Я переживаю хороший момент в своей карьере", - цитирует Ярмоленко Football.ua.
Теги: Ярмоленко Сборная Украины
Сегодня, 09:29
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