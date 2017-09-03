Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:09
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
17:02
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
11:20
Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов (4)
Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов (4)
Сергей Кривцов: все игроки "Шахтера" хотели обыграть Луческу
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о победе над над Турцией (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
"Для меня была особая мотивация, чтобы у турков под руководством Луческу ничего не вышло в этой игре. Думаю, все игроки "Шахтера", которые проходили его футбольное обучение, где-то хотели обыграть его. Хоть они и выучили нас хорошо, но нам удалось добыть результат. Хорошо, что все так сложилось и мы добыли важные очки", – цитирует Кривцова Footboom.
"Для меня была особая мотивация, чтобы у турков под руководством Луческу ничего не вышло в этой игре. Думаю, все игроки "Шахтера", которые проходили его футбольное обучение, где-то хотели обыграть его. Хоть они и выучили нас хорошо, но нам удалось добыть результат. Хорошо, что все так сложилось и мы добыли важные очки", – цитирует Кривцова Footboom.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.