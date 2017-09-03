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Сергей Кривцов: все игроки "Шахтера" хотели обыграть Луческу

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о победе над над Турцией (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

"Для меня была особая мотивация, чтобы у турков под руководством Луческу ничего не вышло в этой игре. Думаю, все игроки "Шахтера", которые проходили его футбольное обучение, где-то хотели обыграть его. Хоть они и выучили нас хорошо, но нам удалось добыть результат. Хорошо, что все так сложилось и мы добыли важные очки", – цитирует Кривцова Footboom.
Теги: Шахтер Сборная Украины Сборная Турции шах
Сегодня, 17:31
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