Игорь Криушенко: если люди просто плюют и не оправдывают доверие, то их нужно менять

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после матча со Швецией (0:4) рассказал о том, что по некоторым игрокам сделал выводы и не пригласит их в национальную команду.– Однозначно, изменения будут. Потому что ну такое терпеть нельзя. Здесь есть определенное доверие к людям. И если они его не оправдывают, если они плюют просто… Такое нельзя прощать и нужно сделать просто какие-то выводы и дать шанс другим.– Я не буду переходить на личности. Я для себя определенные выводы сделал и решение приму.