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Игорь Криушенко: если люди просто плюют и не оправдывают доверие, то их нужно менять

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после матча со Швецией (0:4) рассказал о том, что по некоторым игрокам сделал выводы и не пригласит их в национальную команду.

– Этом цикле уже все потеряно. Но впереди еще два матча против грозных Голландии и Франции. Будут ли какие-то изменения в составе и вообще, что будет дальше?

– Однозначно, изменения будут. Потому что ну такое терпеть нельзя. Здесь есть определенное доверие к людям. И если они его не оправдывают, если они плюют просто… Такое нельзя прощать и нужно сделать просто какие-то выводы и дать шанс другим.

– Кому нельзя прощать? Кого в сборной больше не будет?

– Я не буду переходить на личности. Я для себя определенные выводы сделал и решение приму.

by.tribuna.com
Теги: Сборная Белоруссии Сборная Швеции
Вчера, 23:21
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