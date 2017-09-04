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Хедира выкупил 1200 билетов на матч сборной Германии для детей из малоимущих семей

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира выкупил 1200 билетов на матч квалификационного раунда чемпионата мира 2018, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Игрок передал пригласительные на встречу с командой Норвегии в благотворительные организации для того, чтобы их раздали детям из малоимущих семей.

Сборная Германии сыграет с командой Норвегии 4 сентября в Штутгарте.

"Газета.ру"
Теги: Хедира Сборная Германии Сборная Норвегии
Сегодня, 17:46
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Buiser812
Хороший поступок!!! Нашим игрокам есть у кого поучиться


давай без этого идолопоклонства..

Глушаков построил стадион в родном Миллерово и содержит две футбольные команды- детскую и взрослую - на свои деньги.

Шатов тоже построил стадион в Тагиле на свои средства..

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минусоид...по-моему, ты просто епанутый..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 17:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший поступок!!! Нашим игрокам есть у кого поучиться


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
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