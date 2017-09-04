Хедира выкупил 1200 билетов на матч сборной Германии для детей из малоимущих семей

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира выкупил 1200 билетов на матч квалификационного раунда чемпионата мира 2018, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.Игрок передал пригласительные на встречу с командой Норвегии в благотворительные организации для того, чтобы их раздали детям из малоимущих семей.Сборная Германии сыграет с командой Норвегии 4 сентября в Штутгарте.