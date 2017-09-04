Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:41
Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
Хедира выкупил 1200 билетов на матч сборной Германии для детей из малоимущих семей
Полузащитник сборной Германии Сами Хедира выкупил 1200 билетов на матч квалификационного раунда чемпионата мира 2018, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Игрок передал пригласительные на встречу с командой Норвегии в благотворительные организации для того, чтобы их раздали детям из малоимущих семей.
Сборная Германии сыграет с командой Норвегии 4 сентября в Штутгарте.
"Газета.ру"
Игрок передал пригласительные на встречу с командой Норвегии в благотворительные организации для того, чтобы их раздали детям из малоимущих семей.
Сборная Германии сыграет с командой Норвегии 4 сентября в Штутгарте.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.