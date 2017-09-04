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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Шевченко: у нас очень непростая группа, здесь вообще нет легких игр
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал прибытие команды в Рейкьявик, где 5 сентября национальная команда проведет матч отбора ЧМ-2018 с командой Исландии.
- Андрей Николаевич, как команда перенесла долгий перелет из Харькова в Рейкьявик?
- Лучше, чем ожидали. Лететь оказалось чуть больше пяти часов, и они минули довольно быстро. Мы намеренно запланировали вылет за два дня до игры, чтобы иметь лишнюю ночь для адаптации в Исландии.
- Все ли здоровы в команде и готовы к предстоящей игре с Исландией?
- Да, все в порядке. У Дениса Гармаша была простуда, теперь он в норме и вместе со всеми будет тренироваться в общей группе. У нас по расписанию в понедельник — прогулка по городу, а вечером — пресс-конференция и тренировка на стадионе. Погода теплая, лучше, чем я ожидал.
- Вы ожидаете сложную игру со сборной Исландии?
- Я еще раз хочу подчеркнуть, что у нас очень непростая группа. Здесь вообще нет легких игр, и все предыдущие поединки это лишь доказывают. Посмотрите, Хорватия с большими сложностями победила в воскресенье команду Косова у себя дома. Ни один из трех следующих поединков не будет для нас прогулкой.
ФФУ
- Андрей Николаевич, как команда перенесла долгий перелет из Харькова в Рейкьявик?
- Лучше, чем ожидали. Лететь оказалось чуть больше пяти часов, и они минули довольно быстро. Мы намеренно запланировали вылет за два дня до игры, чтобы иметь лишнюю ночь для адаптации в Исландии.
- Все ли здоровы в команде и готовы к предстоящей игре с Исландией?
- Да, все в порядке. У Дениса Гармаша была простуда, теперь он в норме и вместе со всеми будет тренироваться в общей группе. У нас по расписанию в понедельник — прогулка по городу, а вечером — пресс-конференция и тренировка на стадионе. Погода теплая, лучше, чем я ожидал.
- Вы ожидаете сложную игру со сборной Исландии?
- Я еще раз хочу подчеркнуть, что у нас очень непростая группа. Здесь вообще нет легких игр, и все предыдущие поединки это лишь доказывают. Посмотрите, Хорватия с большими сложностями победила в воскресенье команду Косова у себя дома. Ни один из трех следующих поединков не будет для нас прогулкой.
ФФУ
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