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Андрей Шевченко: у нас очень непростая группа, здесь вообще нет легких игр

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал прибытие команды в Рейкьявик, где 5 сентября национальная команда проведет матч отбора ЧМ-2018 с командой Исландии.

- Андрей Николаевич, как команда перенесла долгий перелет из Харькова в Рейкьявик?

- Лучше, чем ожидали. Лететь оказалось чуть больше пяти часов, и они минули довольно быстро. Мы намеренно запланировали вылет за два дня до игры, чтобы иметь лишнюю ночь для адаптации в Исландии.

- Все ли здоровы в команде и готовы к предстоящей игре с Исландией?

- Да, все в порядке. У Дениса Гармаша была простуда, теперь он в норме и вместе со всеми будет тренироваться в общей группе. У нас по расписанию в понедельник — прогулка по городу, а вечером — пресс-конференция и тренировка на стадионе. Погода теплая, лучше, чем я ожидал.

- Вы ожидаете сложную игру со сборной Исландии?

- Я еще раз хочу подчеркнуть, что у нас очень непростая группа. Здесь вообще нет легких игр, и все предыдущие поединки это лишь доказывают. Посмотрите, Хорватия с большими сложностями победила в воскресенье команду Косова у себя дома. Ни один из трех следующих поединков не будет для нас прогулкой.

ФФУ
Теги: Шевченко Сборная Украины Сборная Исландии
Сегодня, 22:28
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Только победа - надо выйти на игры с фашистами
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
пох...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
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