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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Йоахим Лев: мы и ставили цель забить побольше голов Норвегии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал разгромную победу над Норвегией (6:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2018. Немцы одержали восемь побед в восьми матчах и уверенно лидируют в группе С.
"Это была первая домашняя игра для нас в течение долгого времени, зрители с нетерпением ждали встречи с командой. Мы хорошо комбинировали, и голы, которые мы забили, улучшили настроение всем фанатам на стадионе.
В этот вечер мы были очень активными, а если играешь подобным образом, то ты всегда можешь создать огромное количество моментов. Больше голов – это была наша цель на минувшую встречу, и мне было очень приятно наблюдать за парнями", - передает слова Лева "Sports.ru".
"Это была первая домашняя игра для нас в течение долгого времени, зрители с нетерпением ждали встречи с командой. Мы хорошо комбинировали, и голы, которые мы забили, улучшили настроение всем фанатам на стадионе.
В этот вечер мы были очень активными, а если играешь подобным образом, то ты всегда можешь создать огромное количество моментов. Больше голов – это была наша цель на минувшую встречу, и мне было очень приятно наблюдать за парнями", - передает слова Лева "Sports.ru".
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