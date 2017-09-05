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Йоахим Лев: мы и ставили цель забить побольше голов Норвегии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал разгромную победу над Норвегией (6:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2018. Немцы одержали восемь побед в восьми матчах и уверенно лидируют в группе С.

"Это была первая домашняя игра для нас в течение долгого времени, зрители с нетерпением ждали встречи с командой. Мы хорошо комбинировали, и голы, которые мы забили, улучшили настроение всем фанатам на стадионе.

В этот вечер мы были очень активными, а если играешь подобным образом, то ты всегда можешь создать огромное количество моментов. Больше голов – это была наша цель на минувшую встречу, и мне было очень приятно наблюдать за парнями", - передает слова Лева "Sports.ru".
Теги: Лев Сборная Германии
Сегодня, 14:59
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