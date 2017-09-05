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Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Калининграде застелят рулонным газоном из Польши

Польша начала поставку рулонных газонов для футбольных полей калининградских тренировочных площадок ЧМ-2018, сообщает welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

В Калининграде во время Чемпионата мира в качестве тренировочных площадок будут использоваться стадионы "Мирный", "Локомотив" и "Пионер". В настоящее время ведется их реконструкция, для каждого стадиона требуется 9,8 тыс. кв. м газона. Игровые поля уже оснащены системами полива, подземного и поверхностного дренажа и готовы к подключению к водоснабжению.

Завершение реконструкций и ввод площадок в эксплуатацию намечен на конец октября.
Сегодня, 16:43
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:49) #
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«Спартак»
Всё правильно!Надо подкармливать пшеков,а то санкции по овощам скоро добьют их окончательно.А что,наши аграрии уже всё,дожили,что даже траву не могут вырастить?Скорее всего никто и не искал наших,гораздо проще купить за бугром,деньги то государственные,а не из своего кармана!
Регистрация: 2.04.2012
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