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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Калининграде застелят рулонным газоном из Польши
Польша начала поставку рулонных газонов для футбольных полей калининградских тренировочных площадок ЧМ-2018, сообщает welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.
В Калининграде во время Чемпионата мира в качестве тренировочных площадок будут использоваться стадионы "Мирный", "Локомотив" и "Пионер". В настоящее время ведется их реконструкция, для каждого стадиона требуется 9,8 тыс. кв. м газона. Игровые поля уже оснащены системами полива, подземного и поверхностного дренажа и готовы к подключению к водоснабжению.
Завершение реконструкций и ввод площадок в эксплуатацию намечен на конец октября.
В Калининграде во время Чемпионата мира в качестве тренировочных площадок будут использоваться стадионы "Мирный", "Локомотив" и "Пионер". В настоящее время ведется их реконструкция, для каждого стадиона требуется 9,8 тыс. кв. м газона. Игровые поля уже оснащены системами полива, подземного и поверхностного дренажа и готовы к подключению к водоснабжению.
Завершение реконструкций и ввод площадок в эксплуатацию намечен на конец октября.
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