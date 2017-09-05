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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Мутко прервал визит в Екатеринбург в связи со служебной необходимостью
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прервал визит в Екатеринбург по объектам чемпионата мира 2018 года в связи со служебной необходимостью.
"Вице-премьер прервал свой визит в Екатеринбурге по объектам чемпионата мира-2018 в связи со служебной необходимостью. Работа по координации подготовки регионов к турниру продолжается в штатном режиме – в ближайшее время Виталий Мутко проведет очередное еженедельное совещание с руководителями регионов, принимающих матчи чемпионата мира", - заявили "Р-Спорт" в аппарате заместителя председателя правительства.
"Вице-премьер прервал свой визит в Екатеринбурге по объектам чемпионата мира-2018 в связи со служебной необходимостью. Работа по координации подготовки регионов к турниру продолжается в штатном режиме – в ближайшее время Виталий Мутко проведет очередное еженедельное совещание с руководителями регионов, принимающих матчи чемпионата мира", - заявили "Р-Спорт" в аппарате заместителя председателя правительства.
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