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Виталий Мутко прервал визит в Екатеринбург в связи со служебной необходимостью

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прервал визит в Екатеринбург по объектам чемпионата мира 2018 года в связи со служебной необходимостью.

"Вице-премьер прервал свой визит в Екатеринбурге по объектам чемпионата мира-2018 в связи со служебной необходимостью. Работа по координации подготовки регионов к турниру продолжается в штатном режиме – в ближайшее время Виталий Мутко проведет очередное еженедельное совещание с руководителями регионов, принимающих матчи чемпионата мира", - заявили "Р-Спорт" в аппарате заместителя председателя правительства.
Теги: Мутко
Сегодня, 21:30
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