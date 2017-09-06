Сирийский комментатор расплакался после решающего гола сборной

Сирийский комментатор эмоционально отметил гол игрока сборной Омара Аль-Сомаха в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Ирана (2:2). Аль-Сомах сравнял счет в добавленное время, благодаря чему сирийцы обошли в таблице Узбекистан и пробились в стыковые матчи.После гола комментатор долго и громко кричал, а в конце даже не сдержал слез.Сборная Сирии в следующем раунде встретится с Австралией. Победитель получит право участия в межконтинентальных стыковых играх с четвертой командой КОНКАКАФ.