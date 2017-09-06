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Тарас Степаненко: у нас еще две игры, все в наших руках

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от сборной Исландии (2:0) в матче отборочного раунда ЧМ-2018.

"Мы знали, что будет тяжелый матч. Если смотреть по первому тайму, то игра была равной. Что произошло во втором? Мы пропустили быстрый гол и посыпались. Сборная Исландии начала выигрывать борьбу, появились свободные зоны, которыми они воспользовались.

1:0 – это такой счет, что за минуту все может измениться, но так получилось, что мы потеряли нить игры, проиграли всю борьбу.

Сейчас все в очень плохом настроении. Если посмотреть на турнирную таблицу, все вернулось так, как и было до этого. У Исландии и Турции впереди тяжелые матчи. Если бы эта игра сложилось удачно, то мы были бы одной ногой в плей-офф. У нас еще две игры, все в наших руках", - цитирует Степаненко Football.ua.
Теги: Степаненко Сборная Украины Сборная Исландии
Сегодня, 03:22
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