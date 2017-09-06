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Дороги в Екатеринбурге к ЧМ-2018 обновят до октября

Ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге полностью завершится в октябре. Дорожных работ перед ЧМ-2018 в следующем году в Екатеринбурге проводиться больше не будет. Об этом welcome2018.com сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

"В 2018 году ничего копать и рыть не будем, - сказал Сергей Швиндт. - Мы планируем все ремонтные работы завершить в этом году. В прошлом мы отремонтировали 13 участков дорожной сети, в этом году завершаем 47. Все маршруты передвижения протокольных групп будут отремонтированы в полном объеме, работы завершаются в октябре".

Реконструкция городских магистралей в Екатеринбурге началась в 2015 году.
Сегодня, 16:11
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