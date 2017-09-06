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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дороги в Екатеринбурге к ЧМ-2018 обновят до октября
Ремонт улично-дорожной сети в Екатеринбурге полностью завершится в октябре. Дорожных работ перед ЧМ-2018 в следующем году в Екатеринбурге проводиться больше не будет. Об этом welcome2018.com сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.
"В 2018 году ничего копать и рыть не будем, - сказал Сергей Швиндт. - Мы планируем все ремонтные работы завершить в этом году. В прошлом мы отремонтировали 13 участков дорожной сети, в этом году завершаем 47. Все маршруты передвижения протокольных групп будут отремонтированы в полном объеме, работы завершаются в октябре".
Реконструкция городских магистралей в Екатеринбурге началась в 2015 году.
"В 2018 году ничего копать и рыть не будем, - сказал Сергей Швиндт. - Мы планируем все ремонтные работы завершить в этом году. В прошлом мы отремонтировали 13 участков дорожной сети, в этом году завершаем 47. Все маршруты передвижения протокольных групп будут отремонтированы в полном объеме, работы завершаются в октябре".
Реконструкция городских магистралей в Екатеринбурге началась в 2015 году.
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