Эндшпиль отбора ЧМ-2018. Сирия в стыках, Украина отступает назад

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Свежие новости с фронта отборочных матчей ЧМ-2018 - Украина всеми силами стремится не ехать в Россию, Сирия попадает в стыковые матчи, как и Новая Зеландия. Это и многое другое - в обзореУдивительно, но французы, обрушив всю мощь многомиллионных юнитов на скромный Люксембург, довольствовались лишь нулевой ничьей. Главный тренер сборной Люксембурга назвал все произошедшее "историческим результатом" (слишком много в последнее время в мире происходит "исторического"), а Мбаппе и компания не скрывали своего разочарования. Но ведь футбольный карлик доказал игрой с белорусами, что всеми силами пытается вырвать из футбольного андеграунда, а, значит, может дать бой любому сопернику. А вот шведы подобрались к команде Дешама совсем близко, разгромив Беларусь со счетом 4:0. После этой игры Егор Филипенко заявил, что сборная находится "в ж...пе" и, скорее всего, бывший игрок "Спартака" прав. Кризисные голландцы с помощью голов Проппера и Роббена переиграли болгар, впереди очная встреча со шведами, там и решится судьба второго места. Не стоит забывать забывать и о сборной Болгарии, но впереди у подопечных Петара Хубчева встреча с лидерами группы. Французы, хоть и забуксовали, в играх с Болгарией и Беларусью должны брать свое и спокойно выходить на чемпионат мира.Здесь интрига давно умерла, как и внятная игра сборной Латвии. Венгры, к сожалению, в этом отборочном цикле не удивили. Как отмечал в предыдущем материале коллега Роман Гуськов, судьба первого места решится в очной встрече швейцарцев и португальцев. И чемпионам Европы нужно будет громить соперника, что является задачей крайне сложной. Из результатов можно отметить победу Фарер над Андоррой, островитяне почти догнали венгров.Здесь тоже без сюрпризов, немцы разнесли норвежцев, один из голов, кстати, забил вечный Марио Гомес. Чехи, судя по всему, сходят с дистанции, после того как Северная Ирландия в очной встрече, уступив при этом по всем статистическим показателям, с помощью голов Эванса и Бранта оставила команду Карела Яролима за бортом турнира. Азербайджан, кстати, поднялся на третью строчку, но в этой группе уже давно все было ясно - Германия после очной встречи с североирландцами обязана выходить с первого места. Со второй строчкой все тоже предельно ясно.Сербы в важнейшем матче отбросили назад ирландцев, победный гол забил Коларов, а Славолюба Муслина уже готова качать вся Сербия. Причем, игру сербы заканчивали вдевятером, сначала удалился Максимович, потом травму получил Вукович, все замены к тому времени Муслин израсходовал. Но ирландцы проявили странное для себя безволие и теперь могут полноценно претендовать лишь на стыки, так как валлийцы не провалились в игре с Молдовой. Хотя команде, которая иногда снится Леониду Слуцкому, пришлось несладко, лишь в самом конце матча голевой пас Вудберна на Робсона-Кану выручил Уэльс, а Рэмзи уже добил опустивших руки молдован. В последнем туре нас ожидает мощный матч между Уэльсом и Ирландией, а сербы должны без проблем набрать хотя бы четыре очка. Австрийцы же окончательно завалили отбор и продолжили щупать дно домашней ничьей с Грузией.Здесь черногорцы в очном поединке освободили румын от дальнейшей борьбы, а датчане без проблем справились с Арменией, отомстив за памятный разгром в 2013 году. Может показаться, что у поляков позиции зыбкие, но календарь позволяет команде Роберта Левандовски дышать спокойно - выезд в Армению и домашняя игра с Черногорией подведут итоги отборочной кампании. А вот очная встреча датчан и черногорцев - второе жаркое противостояние в европейском сегменте отбора после матча Ирландии и Уэльса. Могут еще подпортить кровь и румыны, которые любят громко хлопать дверьми в конце заваленных отборов, именно к ним в гости пожалуют Кристиан Эриксен и компания.В группе F намечается знатная заруба за второе место. Позиции англичан крепки как ягодицы велосипедиста, а Шотландия и Словения после предсказуемых побед вплотную подобрались к словакам. Потомкам Уильяма Уоллеса предстоят очные встречи с конкурентами, в общем, как в песне Мирона Федорова, здесь все переплетено и два оставшихся тура обещают быть жаркими и обязательно подарят нам невероятные по своему развитию сюжеты. На самом деле, очень хочется увидеть шотландцев на чемпионате мира, давно ведь не играли.После накала страстей в предыдущей группе мы переносимся в спокойное безмятежное пространство группы G, где царят испанцы, уничтожившие на днях Лихтенштейн. Ошалевшие от великолепия Иско итальянцы еле-еле обыграли Израиль, команда Вентуры испытывает серьезные проблемы с организацией игры, после огненной команды Конте как-то неловко смотреть на потуги "скуадры адзурры", состав которой по именам за два года стал даже сильнее. Но со второй строчки итальянцев никто не сдвинет, потому что албанцы похоронили сами себя в матче с Македонией.С бельгийцами все ясно, а вот на второе место переместились боснийцы, так как греки вновь потеряли очки в матче с лидером группы. Где-то рядом могли быть и киприоты, но у непредсказуемых эстонцев на этот счет оказалось другое мнение. Боснийцам теперь главное продержаться с Бельгией, потому что у греков остались простые игры (на бумаге) - с Кипром и Гибралтаром. А так интрига мощная, в любом случае. К слову, боснийцам придется ехать еще и в Эстонию, где хозяева любят снимать скальпы с именитых гостей.Вот где пахнет гарью и возможными разбитыми надеждами. Последние два тура так запутали ситуацию в группе, что оторопь берет. Турки сначала проиграли украинцам, но затем обыграли дома хорват. Украинцы после победы над Турцией уступили исландцам. Исландцы до этого уступили финнам, в общем, в этой группе лишь Косово ведет спокойную и предсказуемую жизнь, стабильно раздавая всем очки. В заключительных турах нас ждет напалм - Турция принимает Исландию, Украина сыграет дома с Хорватией. Во многом, эти матчи и определят, кто пролетит мимо России.Узбекистан снова пролетает мимо мундиаля. Но отдельного упоминания заслуживает подвиг сборной Сирии, которая на последних минутах матча с Ираном выдрала себе место в стыках. Мало того, что сирийцы стали первыми, кто пробил оборону сборной Ирана, так еще и Узбекистан в параллельном матче не смог обыграть Южную Корею. Теперь сирийцев ждут стыковые матчи, а Иран с Южной Кореей мы увидим уже следующим летом на наших стадионах.Саудовская Аравия собралась и обыграла японцев, которым результат матча был уже не так важен. Зато нервничать из-за этого будут австралийцы, которым придется пробиваться в Россию через стыки. Саудовская Аравия, к слову, с 2006 года не играла на чемпионатах мира, вот вместе с Японией продемонстрируют, на что способны.Определенность в Южной Америке сформировалась только с бразильцами, которые шикарно проводят отборочный цикл и поедут в Россию. А вот кто займет пятое место, тем самым отправится в стыки, а кто сойдет с дистанции - непонятно. Эквадор и Парагвай подпортили себе позиции, уступив в очных играх Перу и Уругваю, соответственно. Аргентинцы прибавили себе головной боли, сыграв вничью с Венесуэлой, чилийцы вообще проиграли Боливии. Колумбия потеряла очки в матче с бразильцами. Этот запутанный клубок рвет мозг, потому что, как видно, даже аутсайдеры могут спокойно отбирать очки у лидеров. Поэтому в октябре запасаемся поп-корном, заводим будильник на четыре часа утра и так узнаем, увидим ли мы Лионеля Месси в России следующим летом.Мексика и Коста-Рика сыграли дружескую ничью, а вот США не сумели обыграть Гондурас (1:1) и поставили себя в опаснейшее положение. Американцам придется рубиться с замотивированной Панамой, а Гондурас дома может и Коста-Рику обыграть. Класс американцев может сыграть определяющую роль в самый нужный момент, но никто не знает, чем же все повернется. Если США не поедут в Россию - это будет провал. Придется довольствоваться Гондурасом.Снова напомним, что на чемпионат мира выходят победители групп. Стыковые матчи африканцам не грозят.Здесь вся борьба впереди, потому что конголезцы не отпустили дерзких арабов далеко и добились ничейного результата. Могла включиться в борьбу Гвинея, но предпочла проиграть Ливии.В этой группе мы видим, что провалился Камерун, который точно на чемпионат мира не попадет. Вспоминая, с каким скандалом Камерун покидал Бразилию в 2014 году, может оно и к лучшему. Алжир тоже летит мимо мундиаля, а вот Замбия немного догнала лидеров из Нигерии. Хоть нигерийцы тут и выглядят явными фаворитами, но растерять очки могут спокойно.Изначально казалось, что ивуарийцы спокойно разделаются с Габоном, но получился конфуз - 1:2 дома и запутанная ситуация в группе. Однако, первое место ребята с Берега Слоновой Кости не упустили, потому что и Марокко потерял очки в матче с Мали. Впереди очная встреча Кот-Д'Ивуара и Марокко, она и станет определяющей.Ну здесь Зе Луиш и компания рвутся в Россию всеми силами, обыграв южноафриканцев. Ничья между Сенегалом и Буркина-Фасо лишь запутала ситуацию в группе, где все четыре команды претендуют на выход в финальную стадию. Самый горячий участок войны за чемпионат мира наметился именно в этой группе.Египет взял реванш у Уганды, а ганцы на классе одолели еще одних конголезцев. Для египтян ключевой станет игра против Ганы.Здесь предсказуемо в стыки вышли новозеландцы, которые вряд ли пройдут дальше, так как играть придется с пятым местом квалификации Южной Америки, а список претендентов вы можете оценить выше. И это печально, потому что в 2010 году новозеландцы реально украсили мундиаль своим краткосрочным пребыванием в ЮАР.