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Александр Зинченко: угрозы в адрес Коваленко отбирают дар речи

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко призвал болельщиков поддерживать команду.

"Прежде всего, хочется поблагодарить всех болельщиков, которые всегда поддерживают сборную. Вчера на стадионе против Исландии мы чувствовали вашу поддержку, несмотря на большое расстояние, вы были с командой.

Хочу обратиться ко всем критикам, я полностью согласен – мы заслужили поражение. Как бы мы не хотели, но мы должны эту критику принимать и делать нужные выводы. Но в последнее время большинство людей просто обвалились лавиной на Виктора Коваленко. Поймите, что у каждого спортсмена бывают взлеты и падения. Читая ваши высказывания с оскорблениями, угрозами, просто дар речи отбирает, это же переходит все границы. От этих слов ему и нам легче не становится. Не забывайте, что и у него есть родные и близкие люди, которые читают это все и переживают.

У нас есть две важнейшие игры, которые могут нам дать путевку на ЧМ. Прошу вас быть одним целым и только так мы сможем добиться успеха", - написал Зинченко в инстаграме.
Теги: Зинченко Коваленко Сборная Украины
Сегодня, 20:08
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№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 20:55) #
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Болеет за:
«Ростов»
Зинченко- неадекватный человек.
Игрок- перспективный.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Поло (Сегодня, 20:24) #
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Зинченко - талантливый футболист и адекватный человек. Такого игрока Спартак упустил..
Регистрация: 23.03.2017
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