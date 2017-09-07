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Михаил Кополовец: футболисты сборной Украины играют на букмекерскую контору

Бывший полузащитник "Карпат" Михаил Кополовец подвел итоги матча сборной Украины в квалификации ЧМ-2018 с Исландией (0:2).

"Первый тайм – контролируем игру. Второй тайм – полностью все отдали. У меня такое ощущение, что кто-то играет в ставки на букмекерскую контору. Не хочу никого обижать, но не может команда так играть, когда во втором тайме два паса не связываются вместе. Когда один соперник обыгрывает по 2–3 наших. Не знаю, с чем это связано.

Шевченко в харьковском матче кричал, руками размахивал, а здесь, в Исландии, просто стоял – никаких подсказок. Исландцы – участники четвертьфинала Евро-2016.

Команда неплохая, сильная. Но, ребята, вы полностью контролировали первый тайм. Что произошло потом? Вот просто впечатление, что играли на контору. Исландцы забили 2, а могли все 4 забить", - цитирует Кополовца Tribuna.com.
Теги: Сборная Украины Сборная Исландии
Сегодня, 17:28
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Так оно и есть. В Россию ехать нельзя, вот и рубят бабло.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
...Вот просто впечатление, что играли на контору.
Контора не букмекерская, другая..СБУ называется....нечего сборной Бандеры и Шухевича делать на Мировом футбольном празднике....
Регистрация: 15.12.2013
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