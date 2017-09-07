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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Михаил Кополовец: футболисты сборной Украины играют на букмекерскую контору
Бывший полузащитник "Карпат" Михаил Кополовец подвел итоги матча сборной Украины в квалификации ЧМ-2018 с Исландией (0:2).
"Первый тайм – контролируем игру. Второй тайм – полностью все отдали. У меня такое ощущение, что кто-то играет в ставки на букмекерскую контору. Не хочу никого обижать, но не может команда так играть, когда во втором тайме два паса не связываются вместе. Когда один соперник обыгрывает по 2–3 наших. Не знаю, с чем это связано.
Шевченко в харьковском матче кричал, руками размахивал, а здесь, в Исландии, просто стоял – никаких подсказок. Исландцы – участники четвертьфинала Евро-2016.
Команда неплохая, сильная. Но, ребята, вы полностью контролировали первый тайм. Что произошло потом? Вот просто впечатление, что играли на контору. Исландцы забили 2, а могли все 4 забить", - цитирует Кополовца Tribuna.com.
"Первый тайм – контролируем игру. Второй тайм – полностью все отдали. У меня такое ощущение, что кто-то играет в ставки на букмекерскую контору. Не хочу никого обижать, но не может команда так играть, когда во втором тайме два паса не связываются вместе. Когда один соперник обыгрывает по 2–3 наших. Не знаю, с чем это связано.
Шевченко в харьковском матче кричал, руками размахивал, а здесь, в Исландии, просто стоял – никаких подсказок. Исландцы – участники четвертьфинала Евро-2016.
Команда неплохая, сильная. Но, ребята, вы полностью контролировали первый тайм. Что произошло потом? Вот просто впечатление, что играли на контору. Исландцы забили 2, а могли все 4 забить", - цитирует Кополовца Tribuna.com.
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