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Валерий Непомнящий: Южная Корея и Иран - неплохой выбор в нашей ситуации

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что для сборной России будет полезно провести товарищеские матчи против команд Южной Кореи и Ирана.

"Это неплохой выбор в нашей ситуации, потому что это разноплановые команды, а во-вторых, участники чемпионата мира. Эти команды сильнейшие на азиатском континенте и очень разные по стилю. Если корейцы — очень рабочая команда, где двигаются все и двигаются много, достаточно жестко, но с игроками хорошего уровня, то иранцы — более играющая команда, европейского типа, с комбинационной игрой", -
цитирует Непомнящего "Р-Спорт".
Теги: Непомнящий Сборная России
Сегодня, 03:43
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