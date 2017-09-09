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Службы Екатеринбурга к ЧМ-2018 пройдут обучение английскому языку.

В Екатеринбурге все задействованные на ЧМ-2018 службы пройдут комплексную подготовку по английскому языку. Такое распоряжение дал глава МЧС России Владимир Пучков, сообщает welcome2018.com.

"Я попрошу организовать, пока есть время, комплексную подготовку по изучению английского языка в минимально необходимом объеме, – сказал Пучков. – Это касается и пожарно-спасательного гарнизона, и Центра управления в кризисных ситуациях, и диспетчерских служб, которые непосредственно будут общаться с иностранными гражданами".
Сегодня, 17:27
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