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Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.

– На Кубке конфедераций не было Дзюбы. Известная история, когда у него была травма, он решил не рисковать. После этой истории Артем потерял место в "Зените" и почти не играет. У него есть кредит доверия в сборной, чтобы его сейчас вызвать?

– Мы весь год его вызывали, и он не до конца себя у нас проявил. Но мы никого не списываем со счетов. Сейчас нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на чемпионате мира или нет. Независимо от фамилий.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Дзюба Сборная России
Сегодня, 01:59
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№1 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 02:26) #
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Грамотно слил это полено, с таким форвардом на ЧМ делать нечего.
Регистрация: 4.05.2014
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