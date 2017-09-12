Станислав Черчесов: Дзюба? Нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на ЧМ-2018 или нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.– Мы весь год его вызывали, и он не до конца себя у нас проявил. Но мы никого не списываем со счетов. Сейчас нам надо подумать, нужны ли нам габаритные форварды на чемпионате мира или нет. Независимо от фамилий.