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Магомед Мацуев: сборная Ирана оставила бронь на время ЧМ-2018

Директор "Ахмат-Арены" Магомед Мацуев рассказал, какие команды подали заявки, чтобы базироваться в Грозном на время чемпионата мира в 2018 году.

"Я лично встречал делегацию сборной Ирана, которая одной из первых завоевала путёвку на чемпионат мира. Они побывали здесь и оставили бронь. Но это не окончательное решение. Если Иран выберет другую базу, к нам приедет другая сборная", - цитирует Мацуева "Чемпионат.сом".

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Теги: Сборная Ирана
Сегодня, 05:30
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