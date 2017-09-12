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Федерация футбола ЮАР согласилась на переигровку матча с Сенегалом

Южноафриканская федерация футбола (SAFA) согласилась с необходимостью переигровки отборочного матча чемпионата мира-2018 между командами ЮАР и Сенегала, сообщает официальный сайт организации.

SAFA провела экстренное совещание организации, на котором рассматривалась возможность подачи апелляции на решение ФИФА о переигровки встречи.

12 ноября 2016 года южноафриканцы одержали победу над сборной Сенегала (2:1). Позже ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра встречи Джозефа Лэмпти за влияние на ход матча и обязала команды провести переигровку.

"Газета.ру"
Сегодня, 18:19
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:40) #
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Ну, вот и прецедент создан...
Регистрация: 26.01.2007
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