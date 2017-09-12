Федерация футбола ЮАР согласилась на переигровку матча с Сенегалом

Южноафриканская федерация футбола (SAFA) согласилась с необходимостью переигровки отборочного матча чемпионата мира-2018 между командами ЮАР и Сенегала, сообщает официальный сайт организации.SAFA провела экстренное совещание организации, на котором рассматривалась возможность подачи апелляции на решение ФИФА о переигровки встречи.12 ноября 2016 года южноафриканцы одержали победу над сборной Сенегала (2:1). Позже ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра встречи Джозефа Лэмпти за влияние на ход матча и обязала команды провести переигровку.