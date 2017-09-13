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Алексей Сафонов: думаю, после ЧМ-2018 вложения бюджетных средств в профессиональный футбол сократятся

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, какое экономическое будущее ждет российский футбол в ближайшие годы.

"Денег больше точно не станет. Скорее их станет еще меньше. Думаю, после чемпионата мира вложения бюджетных средств в профессиональный футбол сократятся, и многим клубам, живущим на государственные деньги, придется еще туже затягивать пояса. И это хорошо, так как еще заметнее отделит черное от белого и покажет, кто серьезный тренер и толковый менеджер, а кто мог держаться на плаву лишь купаясь в деньгах", — цитирует Сафонова еженедельник "Футбол".
Теги: Сафонов
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