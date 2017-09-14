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Полицейские на электромотоциклах появятся в Москве к ЧМ-2018

Полиция Москвы может получить перед ЧМ-2018 от 30 до 50 электромотоциклов производства концерна "Калашников", сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Концерн "Калашников" сделал электрический мотоцикл. Один сделали для армии, вторая модель - для полиции Москвы. И в следующем году мы рассчитываем, что к Чемпионату мира от 30 до 50 полицейских выедут на них," - сказал заммэра.

Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой, предназначенной для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб.
В "Калашникове" указали, что максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.

welcome2018.com
Сегодня, 06:42
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