Полицейские на электромотоциклах появятся в Москве к ЧМ-2018

Полиция Москвы может получить перед ЧМ-2018 от 30 до 50 электромотоциклов производства концерна "Калашников", сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов."Концерн "Калашников" сделал электрический мотоцикл. Один сделали для армии, вторая модель - для полиции Москвы. И в следующем году мы рассчитываем, что к Чемпионату мира от 30 до 50 полицейских выедут на них," - сказал заммэра.Столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой, предназначенной для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб.В "Калашникове" указали, что максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.