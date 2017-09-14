Баклан станет новым символом стадиона "Санкт-Петербург"

Руководитель департамента по связям с общественностью "Зенита" Жанна Дембо сообщила, что новым символом стадиона "Санкт-Петербург" станет баклан.На арене появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан, информируют "Ведомости".Напомним, что бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.