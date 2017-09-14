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Баклан станет новым символом стадиона "Санкт-Петербург"

Руководитель департамента по связям с общественностью "Зенита" Жанна Дембо сообщила, что новым символом стадиона "Санкт-Петербург" станет баклан.

На арене появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан, информируют "Ведомости".

Напомним, что бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.

"Ведомости"
Сегодня, 18:03
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(2)
№15 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: linesman
Цитата: Manchester United
sweat_smile никакие вы не львы бомжи,ваш символ теперь баклан


Главное - не свиньи! Это уже хорошо! blush

Кукла в образе баклана немытого, общипанного и со своеобразным запахом, нельзя отрываться от действительности т.е. любимого прозвища
Регистрация: 20.03.2014
№14 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ZiNTeR
- Вас приветствует город Санкт-Петербург, стадион "Петербужский Баклан"
А что, звучит...

"Бакланка", Баклан-арена, мне нравится. У стадиона должно быть яркое неофициальное название. Куда лучше чем какая-нибудь торгашеская газмяспромбанк-арена или официозное "Санкт-Петербург Арена"
Регистрация: 19.03.2010
№13 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:28) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Голубой баклан - это мощно smile
Что они там курят?
Регистрация: 2.02.2012
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:27) #
  • -1
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Баклан это конечно сильно особенно на "ФЕНЕ"! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:27) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: linesman
Главное - не свиньи!

ну это как сказать smile
Регистрация: 9.03.2017
№10 Написал: linesman Питер (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
sweat_smile никакие вы не львы бомжи,ваш символ теперь баклан


Главное - не свиньи! Это уже хорошо! blush


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В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: РВСН 86-88
Вот это правильно, а то какие-то странные голубые львы! smirk
Откуда на болоте львы?! А бакланы то, что надо! Голубые бакланы!

Ну как вариант можно было сделать символом свинью с пятью дырками, но баклан выглядит как-то кошернее...
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:23) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
sweat_smile никакие вы не львы бомжи,ваш символ теперь баклан
Регистрация: 9.03.2017
№7 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 18:22) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
- Вас приветствует город Санкт-Петербург, стадион "Петербужский Баклан"
А что, звучит...


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№6 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 18:20) #
  • 0
  •  (6)
online

Эта страна никогда не будет жить хорошо! smile
Регистрация: 27.09.2015
№5 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 18:16) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Вот это правильно, а то какие-то странные голубые львы! smirk
Откуда на болоте львы?! А бакланы то, что надо! Голубые бакланы!


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:12) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
и выход на поле...Таджик...
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:07) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Креатив, одобряю.
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:06) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 18:05) #
  • -7
  •  (13)

Они теперь БАКЛАНЫ!!!
И этим ВСЁ сказано!
Как назовёшь, так и будут БАКЛАНИСТО играть, а если ПОВЕЗЁТ, то нальют воду для плавания!
Кому в голову пришла такая ДУРЬ!
Им что??? В Зените больше нечем заняться, как только БАКЛАНАМИ называться???
Бакланы - это ПЕРЕБОР и большая дурь!
Регистрация: 8.05.2017
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