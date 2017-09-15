Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

В Волгограде отрепетировали усмирение буйных фанатов ЧМ-2018

Сотрудники правоохранительных органов Волгограда провели учения в преддверии ЧМ-2018, сообщает v102.ru.

По легенде во время приезда в отель футбольной сборной фанаты спровоцировали беспорядки и заблокировали автобус с игроками. В учениях приняли участие сотрудники МВД, Нацгвардии, МЧС и ФСБ. Правоохранители оттеснили толпу, выявили активных фанатов и задержали их. По дальнейшему сценарию к отделению полиции прибыли недовольные болельщики, требовавшие отпустить задержанных и вступившие в стычку с полицейскими. Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
Сегодня, 04:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.