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В Калининграде уложили газон на тренировочных площадках ЧМ-2018

В Калининграде завершилась укладка рулонного газона на двух тренировочных площадках для команд-участниц ЧМ-2018 - на стадионах "Мирный" и "Локомотив". Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На обеих площадках осуществляется постоянный контроль и уход за газоном, для этого имеются все необходимые средства и оборудование", - отметили в пресс-службе.

Полностью работы по реконструкции тренировочных площадок завершатся в ноябре 2017 года.
Сегодня, 07:07
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