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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Никита Симонян: безусловно, чемпионат мира Россия проведёт на высшем уровне
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился ожиданиями от турнира и ЧМ-2018, который пройдёт в России.
"Безусловно, чемпионат мира 2018 года — грандиозное событие в жизни нашей страны. Я был на конгрессе ФИФА, где решалась судьба места проведения чемпионата. Англичане были абсолютно уверены, что они будут хозяевами. Но когда Блаттер поднял табличку с надписью Россия, они сильно удивились. Мы на высоком уровне провели Кубок конфедераций. Безусловно, чемпионат мира мы также проведём на высшем уровне. Я уверен, что блестяще будет проведён и турнир среди посольств. В нем примет участие наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Это придаёт турниру большую значимость. Если говорить о том, что важнее: принять участие или победить, то я отвечу: "И то, и другое".
Наш министр здорово играет. Говорят, что главное — участие. Но Россия будет стремиться к победе. Надеемся, что обойдётся без подставы со стороны иностранных дипломатов, ведь мы всё прекрасно понимаем.
Когда в советское время нашу команду отправляли на чемпионат мира, то всегда говорили о том, чтобы стать чемпионами. Сейчас же в отношении нашей главной сборной приходится говорить о том, что её задачей является выход из группы", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
"Безусловно, чемпионат мира 2018 года — грандиозное событие в жизни нашей страны. Я был на конгрессе ФИФА, где решалась судьба места проведения чемпионата. Англичане были абсолютно уверены, что они будут хозяевами. Но когда Блаттер поднял табличку с надписью Россия, они сильно удивились. Мы на высоком уровне провели Кубок конфедераций. Безусловно, чемпионат мира мы также проведём на высшем уровне. Я уверен, что блестяще будет проведён и турнир среди посольств. В нем примет участие наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Это придаёт турниру большую значимость. Если говорить о том, что важнее: принять участие или победить, то я отвечу: "И то, и другое".
Наш министр здорово играет. Говорят, что главное — участие. Но Россия будет стремиться к победе. Надеемся, что обойдётся без подставы со стороны иностранных дипломатов, ведь мы всё прекрасно понимаем.
Когда в советское время нашу команду отправляли на чемпионат мира, то всегда говорили о том, чтобы стать чемпионами. Сейчас же в отношении нашей главной сборной приходится говорить о том, что её задачей является выход из группы", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
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