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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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В Самаре состоялось совещание по безопасности болельщиков при проведении ЧМ-2018
Сегодня в главном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской области состоялось совещание по вопросам общей безопасности болельщиков в преддверии ЧМ-2018.
На совещании присутствовали заместитель командующего Росгвардии РФ Артур Ахмедханов, начальник управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Глотов, заместитель начальника Росгвардии полковник Дмитрий Сазонов , а также генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков и заместитель генерального директора по безопасности Тагир Хусаинов.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с организацией безопасности болельщиков при проведении матчей Чемпионата Мира-2018 в Самаре, а также выстраивание взаимодействия между структурами во время организации матчей Первенства России по футболу.
ФК "Крылья Советов"
На совещании присутствовали заместитель командующего Росгвардии РФ Артур Ахмедханов, начальник управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Глотов, заместитель начальника Росгвардии полковник Дмитрий Сазонов , а также генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков и заместитель генерального директора по безопасности Тагир Хусаинов.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с организацией безопасности болельщиков при проведении матчей Чемпионата Мира-2018 в Самаре, а также выстраивание взаимодействия между структурами во время организации матчей Первенства России по футболу.
ФК "Крылья Советов"
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