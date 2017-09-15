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В Самаре состоялось совещание по безопасности болельщиков при проведении ЧМ-2018

Сегодня в главном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской области состоялось совещание по вопросам общей безопасности болельщиков в преддверии ЧМ-2018.

На совещании присутствовали заместитель командующего Росгвардии РФ Артур Ахмедханов, начальник управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Глотов, заместитель начальника Росгвардии полковник Дмитрий Сазонов , а также генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков и заместитель генерального директора по безопасности Тагир Хусаинов.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с организацией безопасности болельщиков при проведении матчей Чемпионата Мира-2018 в Самаре, а также выстраивание взаимодействия между структурами во время организации матчей Первенства России по футболу.

ФК "Крылья Советов"
Сегодня, 16:50
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