Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
23:16
"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском" (1)
"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском" (1)
21:21
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо" (10)
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо" (10)
Алексей Сорокин: удовлетворяют темпы поступления заявок на билеты на ЧМ-2018
Оргкомитет "Россия-2018" более чем удовлетворен темпами поступления заявок на билеты на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году в России, заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
"Результат хороший, заявок много, интенсивность очень большая. Конечно, с учетом разницы во времени она неравномерная, но абсолютно нормальная. Хорошо, что много болельщиков зарубежных. Нас всё более чем очень удовлетворяет. Удовлетворяют темпы поступления заявок, более полмиллиона – хороший показатель, а это только первые сутки", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
"Результат хороший, заявок много, интенсивность очень большая. Конечно, с учетом разницы во времени она неравномерная, но абсолютно нормальная. Хорошо, что много болельщиков зарубежных. Нас всё более чем очень удовлетворяет. Удовлетворяют темпы поступления заявок, более полмиллиона – хороший показатель, а это только первые сутки", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.