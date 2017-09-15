Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Сорокин: удовлетворяют темпы поступления заявок на билеты на ЧМ-2018

Оргкомитет "Россия-2018" более чем удовлетворен темпами поступления заявок на билеты на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году в России, заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Результат хороший, заявок много, интенсивность очень большая. Конечно, с учетом разницы во времени она неравномерная, но абсолютно нормальная. Хорошо, что много болельщиков зарубежных. Нас всё более чем очень удовлетворяет. Удовлетворяют темпы поступления заявок, более полмиллиона – хороший показатель, а это только первые сутки", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин
Сегодня, 23:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.