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Марат Хуснуллин: стадион "Динамо" будет готов к ЧМ-2018

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина ("ВТБ Арена парк" является партнером по строительству) должен выйти на получение заключения о соответствии (ЗОС) уже весной следующего года и быть готовым к ЧМ-2018, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

"Наши партнеры по "Динамо" пообещали весной следующего года, в марте-апреле, заявиться на ЗОС. Я думаю, к чемпионату мира они должны успеть", - цитирует Хуснуллина ТАСС.

По его словам, сейчас "ВТБ Арена парк" завершает ряд коммуникаций на прилегающих улицах. Кроме того, в течение 2018 года должны быть готовы прилегающие территории Петровского парка. Помимо этого, к следующему году должно быть завершено благоустройство пространства как единого комплекса: стадион, парк и офисно-деловые здания.
Теги: Динамо
Сегодня, 16:25
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