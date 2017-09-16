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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Марат Хуснуллин: стадион "Динамо" будет готов к ЧМ-2018
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина ("ВТБ Арена парк" является партнером по строительству) должен выйти на получение заключения о соответствии (ЗОС) уже весной следующего года и быть готовым к ЧМ-2018, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.
"Наши партнеры по "Динамо" пообещали весной следующего года, в марте-апреле, заявиться на ЗОС. Я думаю, к чемпионату мира они должны успеть", - цитирует Хуснуллина ТАСС.
По его словам, сейчас "ВТБ Арена парк" завершает ряд коммуникаций на прилегающих улицах. Кроме того, в течение 2018 года должны быть готовы прилегающие территории Петровского парка. Помимо этого, к следующему году должно быть завершено благоустройство пространства как единого комплекса: стадион, парк и офисно-деловые здания.
Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.
"Наши партнеры по "Динамо" пообещали весной следующего года, в марте-апреле, заявиться на ЗОС. Я думаю, к чемпионату мира они должны успеть", - цитирует Хуснуллина ТАСС.
По его словам, сейчас "ВТБ Арена парк" завершает ряд коммуникаций на прилегающих улицах. Кроме того, в течение 2018 года должны быть готовы прилегающие территории Петровского парка. Помимо этого, к следующему году должно быть завершено благоустройство пространства как единого комплекса: стадион, парк и офисно-деловые здания.
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