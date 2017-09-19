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В Челябинск на пять дней привезли Кубок чемпионата мира

В Челябинск в рамках российского турне прибыл кубок мира по футболу, сообщает Znak.com.

Главный футбольный мировой трофей проведет в Челябинске пять дней. Прикасаться к кубку, в котором больше шести килограммов золота, никому не разрешат, а вот посмотреть на него и сфотографироваться с ним можно будет в нескольких точках города.

22-24 сентября кубок чемпионата мира по футболу будет выставляться в торговом городе «Алмаз», расположенном по адресу Копейское шоссе, 64. Доступ в шатер будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые раздаются волонтерами в центре города. Кроме того, трофей будет выставляться в Южно-Уральском государственном университете, Центральном стадионе и цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода.
Сегодня, 16:47
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