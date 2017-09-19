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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Порядка 10 тысяч сотрудников регионального МЧС будут обеспечивать безопасность в Казани во время ЧМ-2018
Порядка 10 тысяч сотрудников регионального МЧС будут обеспечивать безопасность команд и болельщиков во время проведения матчей ЧМ-2018, сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Татарстан Радик Гисмятов.
"Для обеспечения безопасности спортивных мероприятий во время ЧМ-2018 произведен предварительный расчет группировки сил и средств от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики в составе 10 тысяч человек личного состава и более 800 единиц техники, в том числе от МЧС 2260 человек и 146 единиц. В состав группировки включены воздушные суда", - цитирует Гисмятова Welcome2018.com.
Безопасность стадиона "Казань Арена" и прилегающей территории будут обеспечивать около одной тысячи спасателей.
"Для обеспечения безопасности спортивных мероприятий во время ЧМ-2018 произведен предварительный расчет группировки сил и средств от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики в составе 10 тысяч человек личного состава и более 800 единиц техники, в том числе от МЧС 2260 человек и 146 единиц. В состав группировки включены воздушные суда", - цитирует Гисмятова Welcome2018.com.
Безопасность стадиона "Казань Арена" и прилегающей территории будут обеспечивать около одной тысячи спасателей.
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